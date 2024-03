Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kind von Pkw erfasst und schwer verletzt

Siegburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (27. März) kam es in Siegburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Gegen 13:55 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass auf der Hauptstraße im Ortsteil Kaldauen eine Person von einem Pkw erfasst wurde. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass offenbar drei Kinder auf dem Gehweg gespielt hatten. Als ein 9 Jahre altes Mädchen aus Sankt Augustin aus der Dreiergruppe unvermittelt zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße lief, konnte ein Autofahrer nicht rechtzeitig reagieren und erfasste es mit dem rechten Außenspiegel. Der Mann war mit seinem Skoda in Richtung Seligenthal unterwegs. Durch den Zusammenstoß erlitt die 9-Jährige schwere Verletzungen, so dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Vor Ort musste zunächst von Lebensgefahr ausgegangen werden, was bis zum jetzigen Zeitpunkt (18:00 Uhr) nicht falsifiziert werden konnte. Der 46-jährige Skoda-Fahrer aus Hennef blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Ein Angehöriger der Verletzten erschien an der Unfallstelle. Die beiden Spielkameraden wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen vor Ort musste die Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen bis etwa 17:30 Uhr voll gesperrt werden. Polizisten fertigten eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (Uhl)

