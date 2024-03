Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taxi erfasst Fahrrad/ Radfahrerin leicht verletzt

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (26. März) kam es in Troisdorf an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring/Mendener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 09:50 Uhr fuhr ein 64 Jahre alter Mann mit seinem Taxi aus Richtung Troisdorf in Richtung Oberlar über den Willy-Brandt-Ring. An der Kreuzung mit der Mendener Straße wollte er nach rechts in diese abbiegen und übersah dabei augenscheinlich eine von rechts nach links querende Radfahrerin. Die 52 Jahre alte Radlerin nutzte dazu einen vorfahrtberechtigten Fahrradschutzstreifen. Sie gab an, dass sie fast bis zum Stillstand abgebremst habe, um sicherzugehen, dass der Autofahrer sie gesehen habe. Da auch dieser zunächst bremste, dachte die Frau, sie könne gefahrenlos weiterfahren. Als der Mercedes des Sankt Augustiners dann jedoch wieder beschleunigte, wurde die 52-Jährige erfasst. Bei dem Unfall wurde die Troisdorferin leicht verletzt und ambulant durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. An Fahrrad und Pkw entstand leichter Sachschaden. Die hinzugerufene Polizei nahm den Verkehrsunfall auf. Den Taxifahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell