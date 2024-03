Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frontalzusammenstoß auf der B 56 N mit zwei Verletzten

Siegburg (ots)

Am heutigen (26. März) frühen Nachmittag ereignete sich in Siegburg auf der B 56 N zwischen Siegburg-Stallberg und Lohmar ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 48jähriger Siegburger befuhr mit seinem Golf die B 56 N aus Sankt Augustin kommend in Richtung Siegburg. Laut Zeugenaussagen kam er plötzlich von seinem Fahrstreifen nach links ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem Renault eines 32jährigen aus Kall zusammen. Während der Golf bis zum Stillstand über die Fahrbahn schleuderte, überschlug sich der Kangoo und blieb rechts neben der Fahrbahn im Grünstreifen liegen. Beide Fahrzeugführer wurden zunächst durch Ersthelfer versorgt. Da aus dem Motorraum des Golf Rauch aufstieg, brachte ein Ersthelfer seinen Feuerlöscher zum Einsatz. Neben 3 Rettungswagen und 3 Notärzten wurde auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle entsandt. Beide Fahrzeugführer wurden in Krankenhäuser verbracht. Glücklicherweise konnte nach anfänglich angenommener Lebensgefahr für die beiden Verletzten Entwarnung gegeben werden. Da sich das Trümmerfeld und die Spurenlage weiträumig verteilten, kam das Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Köln zum Einsatz. Warum der Siegburger in den Gegenverkehr fuhr, kann noch nicht gesagt werden. Aufgrund von Zeugenaussagen ist Geschwindigkeit als Unfallursache derzeit auszuschließen. Es ergaben sich jedoch Hinweise auf körperliche Einschränkungen. Der Führerschein des Siegburgers und sein Mobiltelefon wurden sichergestellt. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und wurden zur Unfallrekonstruktion beschlagnahmt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 56 N für viereinhalb Stunden voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat in Sankt Augustin (02241-541-0). (MM)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell