POL-SU: Vater und Sohn ohne Führerscheine unterwegs

Sankt Augustin (ots)

Am Montag (25. März) hielten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes in Sankt Augustin-Mülldorf einen Lkw an. Der Fahrer hatte zuvor ein Verkehrszeichen missachten und trotz Verbotes der Durchfahrt einen Baustellenbereich in der Schiffsstraße passiert. Bei der Kontrolle gab der 45 Jahre alte Fahrer an, er habe seinen Führerschein zu Hause vergessen. Da die Wohnanschrift nur wenige Häuser entfernt war, begaben sich die Polizisten mit dem Sankt Augustiner und seinem Beifahrer dorthin, um sich die Fahrerlaubnis zeigen zu lassen. Der Fahrer begab sich dann mit seinem Beifahrer, bei dem es sich um seinen Sohn handelt, ins Haus, um das fehlende Dokument zu holen. Bei der Rückkehr versuchte dann der Jüngere seinen Führerschein auszuhändigen und behauptete, er habe den Lkw gefahren. Da dies jedoch eindeutig ausgeschlossen werden konnte, wurde der 45-Jährige erneut aufgefordert seinen Führerschein auszuhändigen. Daraufhin räumte er ein, dass er seit etwa sechs Monaten nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Eine Überprüfung des Sohnes ergab, dass er ebenfalls nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Außerdem stellte sich heraus, dass die Fahrerlaubnis, mit der er seine Berechtigung nachweisen wollte, zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Und damit noch nicht genug: Gegen den jungen Mann bestand ein offener Haftbefehl. Da der Vater jedoch die fällige Geldstrafe im oberen dreistelligen Eurobereich beglich, musste der Sohn nicht in Haft. Beiden wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt. (Uhl)

