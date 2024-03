Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin nachts im eigenen Haus beraubt

Hennef (ots)

In den frühen Morgenstunden beraubten Unbekannte am Dienstag (26. März) eine 89 Jahre alte Henneferin. Gegen 04:30 Uhr drangen vermutlich zwei Tatverdächtige in das freistehende Haus ein, das sich im Ortsteil Uckerath in einer Stichstraße befindet, die von der Westerwaldstraße abgeht. Dazu hebelten die Unbekannten, augenscheinlich unter großer Gewaltanwendung, eine Terrassentür auf. Die 89-Jährige gab an, im Schlaf von einem der Täter überrascht worden zu sein. Dieser hielt ihr mit einer Hand den Mund zu, so dass sie nicht um Hilfe rufen konnte. Mit der anderen Hand riss er ihr Schmuck vom Körper und verletzte die Seniorin dabei leicht. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass die Eindringlinge mehrere Räume im Haus vermutlich nach Diebesgut durchsuchten, bevor sie in unbekannte Richtung entkamen. Die schockierte Seniorin konnte keine Beschreibung der Tatverdächtigen abgeben. Sie gab jedoch an, dass sich mindestens zwei Personen in ihrem Haus aufgehalten haben, die sich in einer ihr fremden Sprache unterhielten. Zum Umfang der Beute konnten zunächst keine Aussage getroffen werden. Die Polizisten nahmen den Tatort auf und sicherten eine Vielzahl von Spuren. Hinweise zur Tat und den Verdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. Das Kriminalkommissariat für Prävention bietet weiterhin kostenlose Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Kontaktieren Sie zur Terminvereinbarung gerne die polizeilichen Experten unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Uhl) #riegelvor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell