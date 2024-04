POL-BOR: Heek-Nienborg - Erst Kurve geschnitten und dann weitergefahren

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Butenstadt; Tatzeit: 28.04.2024, zwischen 02.00 Uhr und 14.30 Uhr; Eine schwarze Jacke sowie eine Sonnenbrille des Herstellers Police entwendet hat ein Unbekannter in Stadtlohn mutmaßlich in der Nacht zum Sonntag. Die Gegenstände lagen in einem Auto, als der Täter eine Scheibe des an der Straße Butenstadt geparkten Wagens einschlug. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. ...

