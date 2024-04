Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radlerin stößt mit Auto zusammen

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Krechtinger Straße;

Unfallzeit: 29.04.2024, 07.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Freitag in Rhede bei der Kollision mit einem Auto erlitten. Ein 51-Jähriger aus Rhede befuhr gegen 07.00 Uhr die Weberstraße und wollte die bevorrechtigte Krechtinger Straße in Richtung Altrheder Kamp queren. Dabei übersah der Autofahrer die von rechts kommende 16-Jährige: Die Rhederin hatte den Radweg an der Krechtinger Straße in Richtung Wibbeltstraße/Wiegekamp befahren. Rettungskräfte versorgten die Verletzte ambulant vor Ort. (to)

