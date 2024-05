POL-GM: Einbrecher steigen in Vereinshaus ein

Radevormwald (ots) - Zwischen Freitag (17. Mai) und Dienstag (21. Mai, 7.30 Uhr) sind Unbekannte in einen Bürocontainer in Radevormwald-Grafenweg eingebrochen. Um in den Container, der in der Straße "Schüttendeich" steht, zu gelangen, hebelten die Unbekannten ein Fenster auf. Dann durchsuchten sie den Büroraum und entkamen mit einem Laptop und einem Handy. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von ...

