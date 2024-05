Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Blitzer beschädigt

Reichshof (ots)

Unbekannte haben eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage in der Odenspieler Straße in Reichshof-Odenspiel mit weißer Farbe beschädigt. Der Schaden wurde der Polizei am Sonntag (19. Mai) um 8.15 Uhr gemeldet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell