Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zwei Fiat Ducato in Neuendorf und Anklam entwendet

Anklam (ots)

In der Nacht vom 27.02.2024 auf den 28.02.2024 wurden in Anklam und Neuendorf zwei Transporter des Herstellers Fiat/Ducato entwendet.

In Neuendorf meldete ein Hinweisgeber den Diebstahl eines Firmentransporters, der über Nacht durch unbekannte Täter entwendet worden sein soll. Der Hinweisgeber teilte mit, dass er den Fiat Ducato am 27.02.2024 gegen 18:30 Uhr auf einem Privatparkplatz in der Kurtshagener Straße abgestellte und am nächsten Morgen gegen 06:30 Uhr feststellte, dass sich der Transporter nicht mehr am Abstellort befand. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Transporter der Marke Fiat Ducato, ohne jegliche Aufschrift oder sonstige Besonderheiten. An der vorderen linken Stoßstange und am linken Seitenspiegel sollen leichte Schäden sein. In dem Transporter befanden sich noch diverse Bauwerkzeuge. Der Stehlschaden liegt bei ca. 25.000 Euro.

Unmittelbar nach der ersten Meldung, teilte eine Hinweisgeberin den Diebstahl eines weiteren Kleintransporter eines gemeinnützigen Kaufhauses mit. Auch in diesem Fall handelt es sich um einen weißen Transporter des Herstellers Fiat und dem Modell Ducato. Die Hinweisgeberin gab an, dass der entwendete Transporter am 27.02.2024 gegen 16:30 Uhr durch einen Mitarbeiter des gemeinnützigen Kaufhauses in der Lindenstraße im Bereich der sogenannten Ladezone, gesichert und verschlossen abgestellt wurde. Am heutigen Morgen, Mittwoch, den 28.02.2024, gegen 08:00 Uhr, stellte die Hinweisgeberin fest, dass der Kleintransporter durch Unbekannte entwendet wurde. Der Stehlschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls. Es wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-224, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell