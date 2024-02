Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Großeinsatz in Heringsdorf - Hotel evakuiert

Heringsdorf (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettung und Polizei befinden sich seit heute Vormittag (27.02.2024, 10:35 Uhr) in der Kulmstraße in Heringsdorf im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen mehrere Gäste eines Hotels verletzt sein. Diese wurden vor Ort behandelt und zum Teil in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Gebäude wurden inzwischen evakuiert. Die restlichen Hotelgäste kommen derzeit in einem anderen Hotel unter. Zur genauen Ursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ist zur Spurensicherung im Einsatz. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell