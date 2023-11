Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Nienburg (ots)

(Thi) Gestern ereignete sich in Stadthagen gegen 14:57 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.

Ein 38-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Audi die Dülwaldstraße in Stadthagen. An der Kreuzung am Hellweg missachtete er die Vorfahrtsregelung an der ausgefallenen Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Skoda-Fahrer.

Die beiden Männer kommen aus Stadthagen.

Der 72-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit.

Der Schaden wird auf 24000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell