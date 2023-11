POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Bückeburg/Obernkirchen (ots) - (ma) Am Montag wollte gegen 17.50 Uhr eine Zivilstreife der Bückeburger Polizei einen Pkw VW mit Euskirchener Kennzeichen auf der Bundesstraße 65 in Bückeburg überprüfen. Dem Fahrer des VW konnte erst an der Ampelkreuzung in Obernkirchen/Vehlen ein klar erkennbares Haltezeichen gezeigt werden, der daraufhin mit dem Fahrzeug flüchtete und von der Vehlener Straße in eine Sackgasse fuhr, die zur Kirchengemeinde Vehlen führte. Nachdem das ...

mehr