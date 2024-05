Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falsch eingeschätztes Wendemanöver endet mit sieben schwerverletzten Personen

Gummersbach (ots)

Am 19.05.2024 gegen 00:47 Uhr befuhren zwei Fahrzeuge hintereinander die Becketalstraße aus Richtung Gummersbach kommend, in Fahrtrichtung Frömmersbach. In dem vorausfahrenden Pkw befanden sich vier Personen im Alter von 19- 22 Jahren. Das unfallverursachende Fahrzeug war mit drei Personen besetzt, die zwischen 17 und 18 Jahre alt waren. Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte der 21jährige, aus Lohmar stammende, Fahrzeugführer sein Fahrzeug zu wenden, um seine Fahrt in die entgegengesetzte Fahrtrichtung fortzusetzen. Dazu betätigte er den Fahrtrichtungsanzeiger, ehe er das Wendemanöver einleitete. Die dahinter befindliche 18-jährige, aus Gummersbach stammende, Unfallverursacherin deutete das Vorhaben falsch und beabsichtigte das Fahrzeug zu überholen. Fahrbahnmittig kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das wendende Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen geschleudert, ehe die Fahrt in einem Straßengraben endete. Alle beteiligten Insassen wurden schwer verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Becketalstraße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35000 Euro.

