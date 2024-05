Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallflucht dank Zeugin schnell geklärt

Waldbröl (ots)

Schnell aufgeklärt werden konnte am Mittwoch (15. Mai) eine Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz in Waldbröl. Eine Zeugin hatte einen Autofahrer beobachtet, der um 10:48 Uhr auf dem Parkplatz in der Gerberstraße beim Rückwärtsfahren einen geparkten Wagen touchierte. Der Fahrer stieg aus, sah sich die Anstoßstellen an, setzte sich wieder in seinen Wagen und fuhr davon. Die Zeugin informierte die Polizei. Sie hatte sich das Kennzeichen gemerkt und konnte auch den Fahrer beschreiben. Die polizeilichen Ermittlungen führten daraufhin zur Wohnanschrift eines 88-jährigen Waldbrölers. An seinem Wagen stellten die Polizisten Unfallspuren fest. Er blickt nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

