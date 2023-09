Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Briefkasten gesprengt

Weimar (ots)

Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr hörte die spätere Mitteilerin eine laute Detonation am Straßburger Platz in Weimar West. Auf ihrer späteren Gassirunde stellte sie die Ursache fest. Mittels eines unbekannten Sprengkörpers beschädigten die Täter einen Briefkasten der Deutschen Post. Die umherliegenden Briefe wurden den Absendern übergeben. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 03643/882-0 mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

