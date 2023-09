Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierer beschädigen Toilettenhäuschen

Weimar (ots)

Am Freitagmorgen stellte eine Mitarbeiterin des Kommunalservice der Stadt Weimar eine Sachbeschädigung fest. In einem nicht genau bekannten Zeitraum haben unbekannte Randalierer die öffentlichen Toiletten am Goetheplatz beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 03643/882-0 mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell