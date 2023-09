Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto prallt gegen Metallpfosten

Weimar (ots)

Am Freitagmittag fuhr eine 39jährige Fahrerin eines Fiat Tipo auf der Thüringer Städtekette von Hopfgarten in Richtung Niederzimmern. Auf Höhe des Stausees löste aus ungeklärter Ursache die Handbremse aus. Dadurch brach das Fahrzeugheck nach rechts aus, das Fahrzeug kam in der weiteren Folge nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Metallpfosten. Fahrzeugführerin und der Beifahrer blieben unverletzt standen jedoch beide unter Schock. Das Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden von ca. 25000 Euro.

