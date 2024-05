POL-GM: Schockanrufe - Betrüger versuchen es immer wieder

Engelskirchen (ots) - Zwischen 1 Uhr am Dienstag (14. Mai) und 3.15 Uhr am Mittwoch sind Unbekannte in eine Lagerhalle in der Straße "Lepperhammer" eingebrochen. Die Täter entkamen mit zwei leeren roten Werkzeugschränken. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. ...

