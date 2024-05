POL-GM: Einbruch in Gärtnerei

Nümbrecht / Wiehl (ots) - In Nümbrecht-Marienberghausen ist zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen (13. Mai), 7 Uhr ein Motorrad der Marke "Honda" aus einem Carport gestohlen worden. Das Motorrad stand in dem Carport eines Wohnhauses in der Gartenstraße. In Wiehl-Bielstein haben Langfinger am Montag (13. Mai) zwischen 7:50 Uhr und 15:10 Uhr auf dem Gelände einer Schule im Weierhofweg ein weißes Kleinkraftrad ...

