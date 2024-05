POL-GM: Fahrbahnschwellen demontiert

Hückeswagen (ots) - Zwischen 0 Uhr und 8.30 Uhr am Donnerstag (16. Mai) sind Unbekannte in ein Gartencenter in der Straße "Junkernbusch" in Hückeswagen-Scheideweg eingebrochen. Gewaltsam brachen die Einbrecher ein Tor sowie mehrere Türen auf, um auf das Gelände und die Räumlichkeiten zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 ...

