THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

THW LVBEBBST: Einladung zum Pressegespräch mit der neuen THW-Präsidentin Sabine Lackner am 20. September 2023 in Berlin

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Am Mittwoch, 20. September 2023, werden THW-Präsidentin Sabine Lackner und THW-Vizepräsident Dierk Hansen in Berlin feierlich in ihre neuen Ämter an der Spitze der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk eingeführt.

Im Vorfeld des abendlichen Festaktes stellt Dr. Jessica Däbritz, Leiterin der Abteilung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz im Bundesministerium des Innern und für Heimat, bei einem Pressegespräch die beiden den Medien vor.

Bei dem Pressegespräch werden THW-Präsidentin Sabine Lackner und THW-Vizepräsident Dierk Hansen ihre Schwerpunkte für die Entwicklung des THW in den kommenden Jahren skizzieren.

Wann: Mittwoch, 20. September 2023, um 15 Uhr Wo: Bundesministerium des Innern und für Heimat, Alt-Moabit 140, 10557 Berlin

Wir bitten um Anmeldung für das Pressegespräch bis heute, 18 Uhr, an presse@thw.de unter Angabe von Namen und Geburtsdatum oder ggf. Hinweis auf eine Jahresakkreditierung des Bundespresseamtes.

Nach dem Festakt am Abend werden wir Fotos vom Pressegespräch und von der Veranstaltung online zum Download zur Verfügung stellen.

Original-Content von: THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, übermittelt durch news aktuell