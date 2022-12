Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann klaut Parkgeld aus Pkw/ Nach Einkauf bestohlen

Meinerzhagen (ots)

Als eine Pkw-Fahrerin am Sonntag um 2 Uhr an der Sankt-Cyr-Allee zu ihrem Auto ging, entdeckte sie im Wagen des Nachbarn eine männliche Person. Als sie ihn ansprach, ging er weg. Die Frau informierte den Nachbarn, der feststellte, dass ihm das Parkgeld aus der Mittekonsole gestohlen wurde. In derselben Nacht wurde an der Spitzenbergstraße ein Fahrzeugschein aus einem Pkw gestohlen. Der Schein lag später in der Nachbarschaft.

Am Samstag gegen 17.45 Uhr wurde eine Pkw-Fahrerin nach dem Einkaufen auf dem Supermarkt-Parkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße bestohlen. Sie hatte ihre Einkäufe ins Auto geladen und dann den Einkaufswagen weggebracht. In diesem Augenblick verschloss sie ihren Wagen nicht. Als sie zurückkam, stellte sie fest, dass ihr das Portemonnaie aus dem Pkw gestohlen wurde. Zufällig kam gerade ein Streifenwagen vorbei. Die Fahrerin stoppte den Polizeiwagen und erstattete Anzeige. Die Polizei rät: Ein Auto ist kein Tresor. Deshalb sollten keine Wertsachen im Fahrzeug liegen gelassen werden - auch nicht bei kurzen Abwesenheiten. Oft genügt bereits das Kleingeld in der Mittelkonsole als Tatanreiz, in ein Fahrzeug einzubrechen. Im Fall eines Diebstahls sollten Betroffene schnell reagieren und ihre Bankkarten sperren lassen. Die Polizei veranlasst zusätzlich eine KUNO-Sperrung: Diese verhindert den Einsatz einer gestohlenen Bankkarte im Lastschriftverfahren. (cris)

