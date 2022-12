Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fallrohre und Blitzableiter an Kirche gestohlen

Schalksmühle (ots)

In der Nacht zum Samstag wurden Fallrohre und Teile des Blitzableiters der Evangelischen Kirche in Heedfeld gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei in Halver, Telefon 0253/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell