POL-BO: Handtaschenräuber verliert auf der Flucht seine Geldbörse und wird wenig später festgenommen

Bochum (ots) - Schreckmoment in Bochum-Werne: Ein Autofahrer hat am Dienstag, 30. Januar, ein zweijähriges Mädchen angefahren. Das Kind erlitt aber nach aktuellem Stand zum Glück keine schwerwiegenden Verletzungen. Vater und Tochter (beide aus Bochum) überquerten gegen 17.40 Uhr laut Zeugenaussagen bei grüner Fußgängerampel die Kreyenfeldstraße an der Einmündung zur Straße Am Born. Zur selben Zeit fuhr ein ...

