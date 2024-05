Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person

Gummersbach (ots)

Auf der Westtangente kam es am Freitag (24. Mai), gegen 15:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Zur Unfallzeit war die Lichtzeichenanlage der Kreuzung außer Betrieb.

Eine 33-jährige Gummersbacherin fuhr mit ihrem grauen Mercedes von der Brückenstraße kommend auf die Kreuzung Westtangente/Brückenstraße/Hülsenbuscher Straße und beabsichtigte geradeaus in Richtung Strombach zu fahren. Dabei kollidierte sie mit einem von rechts kommenden blauen Dacia eines 85-jährigen Marienheiders, der auf der vorfahrtsberechtigten Westtangente in Richtung Dieringhausen unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia verschoben und prallte gegen den Ford eines 73-jährigen Gummersbachers, der auf der Hülsenbuscher Straße wartete, um nach rechts abbiegen zu können. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 85-jährige Daciafahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell