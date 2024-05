Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Missglückter Fluchtversuch

Nümbrecht (ots)

Ein 20-jähriger Nümbrechter hat am Sonntag (26. Mai) versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Eine Streifenwagenbesatzung wollte den 20-Jährigen, der mit einem Ford Fiesta unterwegs war, gegen 3:20 Uhr in Oberelben auf der Straße Oberelbener Straße kontrollieren. Sie gaben Anhaltezeichen, die der 20-Jährige jedoch missachtete. Stattdessen flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit. Im Bereich eines Land- und Forstwegs verlor er die Kontrolle über seine Fiesta und prallte gegen zwei auf dem Boden abgestellte Kamine. Er versuchte daraufhin zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch durch Polizeibeamte gestoppt und fixiert werden. Da der 20-Jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Zudem stellten die Beamten auch sein Auto, an dem erheblicher Sachschaden entstand, seinen Führerschein und sein Handy sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell