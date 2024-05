Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für Unfallflucht mit einer Verletzten gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Dienstagnachmittag (07.05., 17.15 Uhr) befuhr eine 79-jährige Rheda-Wiedenbrückerin mit ihrem Fahrrad die Herzebrocker Straße in Richtung Herzebrock auf dem Fahrradweg. In Höhe des Kreisverkehrs an der Straße Auf der Schulenburg kam ihr ersten Angaben nach eine E-Scooter-Fahrerin entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 79-Jährige aus. Dabei stürzte sie zu Boden. Die Scooter-Fahrerin fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Dame zu kümmern. Es handelte sich um eine Frau mit langen, dunklen Haaren. Sie trug eine dunkle Jacke. Mit einem Rettungswagen wurde die Rheda-Wiedenbrückerin in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu der E-Scooter-Fahrerin geben? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell