Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Verletzte bei Unfall in Borgholzhausen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Dienstagvormittag (07.05., 10.30 Uhr) kam es im Bereich der Kreuzung Bödinghausen/ Pallheide zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 62-jährige Audi-Fahrerin aus Borgholzhausen befuhr die Straße Pallheide in Richtung Geistkamp. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen ihrem Audi und dem BMW einer 68-jährigen Frau, welche die Straße Bödinghausen in Richtung Casumer Straße entlangfuhr. Auf Höhe der Kreuzung kam es zu dem Unfall, bei welchem die 68-jährige Borgholzhausenerin schwere Verletzungen erlitt. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Die 62-jährige Audi-Fahrerin und ihr 71-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 12.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt.

