Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8, Gemarkung Ostfildern: Fahrzeug mit Schutzplanke kollidiert

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 20:20 Uhr befuhr der 37-jährige Fahrer eines Opel Corsa die A8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Stuttgart-Plieningen in Fahrtrichtung Karlsruhe. Als der Fahrer eines vorausfahrenden Fahrzeugs abbremste, kam es zu einer Überreaktion des Opel-Fahrers, indem er nach rechts auswich und auf Grund dessen die Schutzplanke touchierte. Im weiteren Verlauf wurde das Fahrzeug unkontrolliert nach links abgewiesen. Ein auf der linken Spur fahrender PKW Daimler-Benz, der von einem 33-Jährigen gelenkt wurde, versuchte noch dem Opel auszuweichen, dennoch kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Der PKW Daimler-Benz wurde dabei in die Mittelschutzplanke gedrückt. Durch den Unfall wurden der Fahrer des Opel und der 6-jährige Beifahrer im Daimler leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 33.000 Euro.

