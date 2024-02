Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen: 10 Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag wurden zwischen 14:45 Uhr und 15:20 Uhr insgesamt 10 Pkw mit einem spitzen Gegenstand mutwillig beschädigt. Die Fahrzeuge waren im Bereich der Hermannstraße zwischen der Bahnunterführung in der Ludwigsburger Straße und dem Lilienweg am Straßenrand geparkt. Durch den oder die unbekannten Täter wurden überwiegend auf Motorhauben und Fahrzeugtüren unterschiedliche Worte oder Symbole eingeritzt, der entstandene Gesamtsachschaden wird zunächst auf 30.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf den Täter oder andere sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach unter 07144 9000 oder per E-Mmail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

