Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg

Am Freitagnachmittag kam es in der Freiberger Straße gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Die 79-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza kam in ortsauswärtiger Richtung auf Höhe der Bushaltestelle "Im Feldle" nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden VW Multivan zusammen. Mehrere Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, eilten den beiden Beteiligten zu Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Nach ersten Ermittlungen des Polizeireviers Bietigheim dürfte die Ursache des Unfalls ein medizinischer Grund sein. Durch den Unfall wurde die Seat-Lenkerin leicht verletzt und wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die entgegenkommende, 53-jährige Fahrerin des VW blieb unverletzt. Die Schäden am VW werden mit 8.000 Euro, am Seat mit 6.000 Euro beziffert. Der Seat war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

