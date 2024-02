Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Autofahrer beleidigen und gefährden sich gegenseitig - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizei Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Donnerstag (01.02.2024) gegen 15:30 Uhr in Sindelfingen ereignet hat. Dort gerieten im Bereich der Calwer Straße (L1183) / Bundesstraße 464 zwei Autofahrer aus noch unbekannter Ursache in Streit und begingen auf ihrer Fahrt durch Sindelfingen bis in den Bereich Bahnhof / Hanns-Martin-Schleyer-Straße wechselseitig mehrere Straftaten sowie Verkehrsordnungswidrigkeiten. Der 38-jährige Fahrer eines blauen Mercedes sowie der 23-jährige Fahrer eines silbernen VW Golf sollen sich zunächst gegenseitig durch Handzeichen beleidigt, genötigt, ausgebremst und dadurch gefährdet haben, wobei auch rechts überholt und eine Busspur befahren worden sein soll. Auf Höhe eines Parkhauses in der Calwer Straße mussten beide Fahrzeuge offenbar an einer roten Ampel anhalten. Dort soll der 38-Jährige ausgestiegen sein und auf den Golf seines Kontrahenten eingeschlagen haben, woraufhin der 23-Jährige trotz Rotlicht losgefahren sein soll. Nach ersten Erkenntnissen soll es nicht zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmender gekommen sein. Aufgrund der Fahrtstrecke und Uhrzeit müsste der Vorfall aber von mehreren Personen beobachtet worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell