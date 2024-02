Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Einbruch in Gebäude des Wertstoffhofs

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (01./02.02.2024) brachen noch unbekannte Täter in das Bürogebäude des Wertstoffhofes in der Neckartalstraße in Neckarweihingen ein. Die Einbrecher hebelten eine Seitentür auf und schlugen auch ein Fenster des Gebäudes ein. Ob sie etwas aus dem Gebäude stahlen, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

