POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit Gebäudeschaden am Goldenen Engel

Baumholder (ots)

In der Zeit von Montag, 29.01.2024, 08:00 Uhr bis Dienstag, 30.01.2024, 13:00 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Baumholder ein Verkehrsunfall. Vermutlich ist in dem o.g. Zeitraum ein blauer Transporter oder Klein-LKW die Korngasse in Richtung Hauptstraße gefahren und hat die Außenfassade des Goldenen Engel gestreift und einen Gebäudeschaden hinterlassen. Der Fahrer des Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Farbanhaftungen und Höhe der Beschädigung an der Hausecke lassen darauf schließen, dass es sich um einen blauen Transporter oder LKW gehandelt haben muss. Sachdienliche Hinweise bitte unter der u.g. Telefonnummer an die Polizeiinspektion Baumholder.

