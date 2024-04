Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht auf dem Festplatz in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 26.04.2024, gegen 13:40 Uhr, wurde ein geparktes Fahrzeug auf dem Festplatz in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein beschädigt. Hierbei touchierte der unfallflüchtige Autofahrer beim Rangieren die rechte, vordere Stoßstange des geparkten Seat Leon und verließ anschließend den Unfallort ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen dunkelfarbenen Honda. Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

