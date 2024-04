POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der K66.

Nittel (ots) - Während der Abwesenheit der Eigentümer wurde in der Zeit zwischen Donnerstag, 25.04.2024, ca. 08.30 - 13.20 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Wiesenstraße, Nähe B 419 in Nittel eingebrochen. Entwendet wurde nach bisherigen Ermittlungen Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581-9155-10 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Saarburg ...

