Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 35-Jährige beraubt - Täter flüchtig

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 16. Mai, hat ein Unbekannter eine Prostituierte in einer Wohnung an der Waldhausener Straße beraubt und ist dann zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet.

Einsatzkräfte der Polizei suchten gegen 16.45 Uhr am Donnerstagnachmittag eine 35-jährige Frau an der Waldhausener Straße auf, die einen Raub zu ihrem Nachteil gemeldet hatte. Ihrer Aussage zufolge hatte die Prostituierte kurz zuvor in ihrer Wohnung einen Freier empfangen. Der Mann habe sich allerdings nicht nur geweigert, zu bezahlen, sondern auch Bargeld an sich gebracht, das auf einem Tisch lag. Als die 35-Jährige ihn daran hindern wollte, stieß der Täter sie weg und flüchtete aus dem Haus.

Während die Frau den Beamten das Geschehen schilderte, fahndeten weitere Einsatzkräfte bereits nach dem Unbekannten. Die Geschädigte selbst sowie ein Passant beschreiben den flüchtigen Mann wie folgt: Er ist etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Er hat einen dunklen Teint, schwarzes kurzes Haar, einen Vollbart und ist darüber hinaus von sehr kräftiger Statur. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem schwarzen Hemd und einer schwarzen Hose.

Die Fahndung verlief ohne Erfolg. Ermittler der Kriminalpolizei suchten kurz darauf den Tatort auf und übernahmen den Fall. Sachdienliche Hinweise von noch nicht bekannten Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

