POL-NOM: Verkehrsüberwachung und Geschwindigkeitsmessung im Stadtgebiet und Umland

Einbeck (ots)

Einbeck, (Kr.) 16.02.2024;

Am Freitag, den 16. Februar, fanden im Stadtgebiet und Umland von Einbeck gleich mehrere Verkehrsüberwachungen durch die Polizei statt. Im Zeitraum von 14:55 Uhr bis 16:05 Uhr führten Beamte auf der L 572 in Höhe Salzderhelden/Auffahrt zur B 3, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Hier konnten in der dortigen 50er-Zone 22 Verstöße festgestellt und geahndet werden, bei denen 4 Fahrzeugführer demnächst mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Im weiteren Verlauf richteten sich die Verkehrsmaßnahmen auf die Gurtpflicht sowie eine mögliche Ablenkung durch Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt. Auch hier konnte die Polizei insgesamt noch 12 Verstöße feststellen. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer zeigten sich überwiegend einsichtig und lobten abschließend die getroffenen Maßnahmen sowie das freundliche Auftreten der Polizei.

