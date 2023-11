POL-SE: Norderstedt - Raub in Garstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Pronstorf - Bereits am Freitag (03.11.2023) ist es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Straße "Am Dorfplatz" gekommen. In Abwesenheit der Bewohner betraten Unbekannte in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:40 Uhr die Wohnräume eines Einfamilienhauses und entwendeten Bargeld im ...

mehr