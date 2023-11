Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg: Pronstorf/ Haseldorf/ Borstel-Hohenraden/ Pinneberg - Polizei sucht Zeugen im Kreis Pinneberg nach Wohnungseinbruchdiebstählen und Einbruch in Arztpraxis

Bad Segeberg (ots)

Pronstorf - Bereits am Freitag (03.11.2023) ist es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Straße "Am Dorfplatz" gekommen.

In Abwesenheit der Bewohner betraten Unbekannte in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:40 Uhr die Wohnräume eines Einfamilienhauses und entwendeten Bargeld im vierstelligen Bereich.

Haseldorf - Am Samstag (04.11.2023) ist es in der Straße "Kamperrege" zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Wohnhaus mit angrenzender Arztpraxis gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchsuchten Unbekannte die Wohn- und Praxisräume, nachdem sie zuvor das Objekt gewaltsam betraten.

Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 23:30 Uhr ereignet haben.

Entwendet wurde u.a. Bargeld und Schmuck sowie Unterhaltungselektronik.

Borstel-Hohenraden - Am Samstag (04.11.2023) ist es in Borstel-Hohenraden zu einem versuchten und zwei vollendeten Wohnungseinbruchdiebstählen gekommen.

In der Kummerfelder Straße betraten Unbekannte um 18:30 Uhr gewaltsam die Wohnräume, bemerkten im Wohnzimmer eine schlafende Bewohnerin und entfernten sich ohne Diebesgut. Die Geschädigte konnte im Anschluss nur noch einen hellen Taschenlampenschein in ihrem Garten wahrnehmen.

Zu einer weiteren Tat ist es im Prisdorfer Weg gekommen.

In Abwesenheit der Bewohner betraten Unbekannte in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 19:30 Uhr die Wohnräume eines Einfamilienhauses im Prisdorfer Weg und entwendeten nach erster Information Bargeld im zweistelligem Bereich.

In der Straße "Rubargen" wurde durch eine Zeugin am Sonntag (05.11.2023) ein offenes Fenster festgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hörte diese Zeugin bereits am Vortag Geräusche auf dem tatbetroffenen Grundstück, die sie zunächst nicht deuten konnte.

Es ist denkbar, dass das Wohnhaus am Samstag (04.11.2023) in der Zeit zwischen 22:40 Uhr und 23:10 Uhr betreten wurde.

Zu dem Stehlgut liegen noch keine Informationen vor.

Pinneberg - Am Samstag (04.11.2023) ist es in der Helgolandstraße zu dem Diebstahl von Schmuck aus einem Wohnhaus gekommen.

Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr ereignet haben. Unbekannte drangen gewaltsam in die Wohnräume und verließen das Haus unbemerkt mit noch unbekannter Schadenshöhe.

Zu einer weiteren Tat ist es im Osterloher Weg gekommen. In der Zeit zwischen Samstag, 04.11.2023, 12:00 Uhr und Sonntag, 05.11.2023, entwendeten Unbekannte Bargeld in noch unbekannter Höhe, nachdem sie zuvor gewaltsam das Wohnhaus betraten.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der jeweiligen Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell