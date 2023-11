Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kisdorf - Beschädigte Peitschenlaterne und Hecke nach Verkehrsunfall in der Mühlenstraße - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (03.11.2023) ist es in Mühlenstraße zu einer Beschädigung einer Straßenlaterne sowie einer Hecke gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 20:36 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Unfall, in dessen Folge sich ein Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Es ist denkbar, dass ein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in der Einbahnstraße nach links von der Fahrbahn abkam und hier eine Straßenlaterne sowie eine Hecke beschädigte.

Der entstandene Schaden wird im mittleren dreistelligen Bereich beziffert.

Die Polizeistation in Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen und such nun Zeugen, die den Unfall beobachtet oder sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder den Verursacher/ die Verursacherin geben können.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04193 - 9913 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell