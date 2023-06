Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Einladung an die Redaktion

Großübung in Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Eine Großübung der Feuerwehr Bremerhaven findet am Sonntag, 2. Juli 2023 in der EISARENA Bremerhaven statt. An der Übung werden weitere Feuerwehren, Rettungsdienste und Hilfsorganisationen aus Bremerhaven und dem Umkreis teilnehmen. Rund 175 Einsatzkräfte sind ab 10.00 Uhr an der Übung beteiligt.

Hierzu sind die Medienvertreterinnen und Medienvertreter um 9.15 Uhr herzlich eingeladen. Nach einer kurzen Einweisung besteht die Möglichkeit Eindrücke von den Vorbereitungen des Übungsszenarios, beispielsweise die Erstellung von Bild- und Videomaterial der realitätsnah geschminkten Verletztendarstellerinnen und Verletztendarsteller, zu dokumentieren. Der Leiter der Feuerwehr Bremerhaven, Jens Cordes, der Geschäftsführer der Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messe GmbH, Othmar Gimpel und die Übungsleitung, Tim Bergmann stehen um 11.00 Uhr für Interviews zur Verfügung. Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden gebeten, die Parkplätze bei den Stadthäusern zu nutzen. Eine Anmeldung bis Freitag, 30. Juni 2023 um 12.00 Uhr zur besseren Planung wäre wünschenswert: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

