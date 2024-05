POL-GM: Arbeitsgeräte von Baustelle gestohlen

Lindar (ots) - In Lindlar-Frielingsdorf haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag (26. Mai), 12:15 Uhr ein Pedelec aus einer Garage in der "Alte Landstraße" gestohlen. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein schwarzes KTM Pedelec des Modells Cento 10 Plus. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

