POL-HH: 240223-4. Mann nach Laubenbrand in Hamburg-Rothenburgsort verstorben

Tatzeit: 23.02.2024, 11:30 Uhr; Tatort: Hamburg-Rothenburgsort, Großmannstraße

Am Freitagmittag kam es in Rothenburgsort aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Gartenlaube. Ein Mann verstarb an seinen Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen hielt der Verstorbene sich in der Laube auf, als das Feuer aus bislang unbekannter Ursache ausbrach. Passanten bemerkten den Brand und setzten einen Notruf ab.

Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Löscharbeiten und fanden dabei im Inneren des Objekts einen älteren Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen auf. Nach seiner Rettung wurde der Schwerverletzte unmittelbar medizinisch versorgt, verstarb jedoch wenig später.

Die Laube wurde durch das Feuer stark beschädigt. Weitere Menschen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Spezialisten des für Branddelikte zuständigen Landeskriminalamts 45 (LKA 45) nahmen die Untersuchungen auf, die derzeit noch andauern. Hierbei wird auch die Fachdienststelle für Todesermittlungen (LKA 41) mit einbezogen.

Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Sowohl die Ermittlungen zur Brandursache als auch die Maßnahmen zur abschließenden Identifizierung des Verstorbenen dauern an.

