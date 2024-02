Polizei Hamburg

POL-HH: 240223-2. Zeugenaufruf nach Raubdelikt am Winterhuder Marktplatz

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.02.2024, 10:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Winterhude, Winterhuder Marktplatz

Gestern Vormittag haben zwei bislang unbekannte Täter am Winterhuder Marktplatz einen schwerbehinderten Mann überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wartete der 62-Jährige in Begleitung seiner Lebensgefährtin an einer roten Fußgängerampel im Bereich der Alsterdorfer Straße, als einer der Täter den Geschädigten schubste, sodass er auf die Knie ging, und sein Komplize ihm einen mitgeführten Beutel aus der Hand riss. Anschließend flüchteten die Räuber zu Fuß in unterschiedliche Richtungen.

Die Männer, die eine unbekannte Fremdsprache sprachen, werden wie folgt beschrieben:

1.

- circa 40 Jahre alt - etwa 180 cm groß - osteuropäisches Erscheinungsbild - trug einen "Boxerhaarschnitt" und einen schwarzen Vollbart - bekleidet mit einem braunen Jogginganzug - führte eine schwarze Umhängetasche mit sich

2.

- circa 40 Jahre alt - etwa 185 cm groß - osteuropäisches Erscheinungsbild - trug einen schwarzen Drei-Tage-Bart - bekleidet mit einer leichten Jacke mit Kapuze, Jogginghose, schwarzer Mütze und roten Turnschuhen

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

