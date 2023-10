Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Minibagger in Loxstedt unterschlagen und weiterverkauft - Minibagger kann sichergestellt werden

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Bremerhaven. Am gestrigen Donnerstag (26.10.2023) meldete sich ein Mitarbeiter einer Verleihfirma für Baumaschinen aus Schiffdorf bei der Polizei, um die Unterschlagung eines verliehenen Minibaggers anzuzeigen. Durch eine Ortung konnte die Baumaschine im Bereich Loxstedt in der Straße Schwegen geortet und schließlich festgestellt werden, als ein 30-jähriger Geestländer entsprechende Arbeiten ausführte. Vor Ort konnte schließlich ermittelt werden, dass der Geestländer die Arbeiten im Auftrag eines 27-jährigen Mannes aus Loxstedt durchgeführt hatte, der den unterschlagenen Miniabagger zwei Tage zuvor über ein Kleinanzeigenportal für einen fünfstelligen Euro-Betrag erworben hatte. Der Bagger wurde vor Ort sichergestellt und an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. Die Ermittlungen zu der Person, welche sich den Bagger mit augenscheinlich falschen Personalien ausgeliehen und dann strafrechtlich weiterverkauft hatte, dauern an.

