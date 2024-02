Polizei Hamburg

POL-HH: 240223-1. Drei Zuführungen und Sicherstellung von nicht geringen Mengen Betäubungsmittel

Hamburg (ots)

Zeit: 22.02.2024, 15:50 Uhr

Orte: Hamburg-Farmsen-Berne, Rappenstieg Hamburg-Rahlstedt, Mehlandsredder

Einsatzkräfte der Polizei haben gestern zwei Wohnobjekte in Farmsen-Berne und Rahlstedt durchsucht und mehrere Kilogramm Drogen und eine scharfe Waffe beschlagnahmt. Drei Tatverdächtige wurden dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Im Zuge der Ermittlungen des Drogendezernats (LKA 62) gegen drei mutmaßliche Drogendealer erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg über das Amtsgericht Hamburg Durchsuchungsbeschlüsse für ein Wohnhaus und eine Wohnung in den Stadtteilen Farmsen-Berne und Rahlstedt. Gestern Nachmittag vollstreckten Ermittlerinnen und Ermittler des LKA 62 diese unter anderem mit Unterstützung durch Einsatzkräfte der USE (Unterstützungseinheit für erschwerte Einsatzlagen) und nahmen in dem Einfamilienhaus in Farmsen-Berne eine Georgierin (34) sowie zwei Albaner (24 und 37) vorläufig fest.

In diesem Haus fanden sie unter anderem rund 200 Gramm Kokain, geringe Mengen Marihuana und mehr als 3.500 Euro mutmaßliches Dealgeld.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung in Rahlstedt beschlagnahmten die Polizistinnen und Polizisten unter anderem mehr als 3.500 Gramm Haschisch, rund 1.000 Gramm Amphetamin sowie eine Maschinenpistole mit dazugehöriger Munition und einem Schalldämpfer.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo sie sich heute vor einem Haftrichter verantworten müssen.

Die gemeinsamen Ermittlungen des LKA 62 und der Staatsanwaltschaft Hamburg dauern an.

Schl.

