Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto nicht gesichert

Pfiffelbach (ots)

Am 27.12.2023 um 20:25 Uhr kam es in der Apoldaer Straße, Pfiffelbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 58 Jahre alte Pkw-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug hinten, Höhe der Apoldaer Straße 30 in 99510 Ilmtal-Weinstraße OT Pfiffelbach, ab. Dabei rollte der Pkw rückwärts gegen die Hauswand, da das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert war. Dabei wurde der Pkw am Stoßfänger hinten links, Kofferraumklappe hinten links sowie Rücklicht hinten links beschädigt. Es entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro und an der Hausfassade in Höhe von 1000 Euro.

