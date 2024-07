Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei der Kollision mit einem Transporter ist am Freitag, 19.07.2024, gegen 16:30 Uhr, an der Bundesstraße in Unterlauchringen eine Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Zum Zusammenstoß kam es, als der 33 Jahre Transporter-Fahrer von einem Parkplatz über einen Gehweg auf die Straße einfahren wollte. Es kam zum Kontakt mit der auf dem Gehweg vor dem Lieferwagen durchfahrenden 60-jährigen Fahrradfahrerin, die deshalb zu Fall kam. Die Radlerin erlitt leichte Verletzungen und kam zur ambulanten Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge blieben unbeschädigt.

